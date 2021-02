Les années se suivent et se ressemblent...

Le phénomène de chutes de pierres, notamment au niveau d'Afouzer et les travaux de construction de ce projet du siècle, persistent toujours. Heureusement que la route sera réouverte très prochainement.

Voici sa lettre:

"... Le mardi 16 février 2016 (il y a 4 années et 10 jours), en route pour Alger, je suis passé par Cavallo-Centre où j'ai pris cette photo; elle montre le port inondé alors que la pluie n'était pas battante.

Arrivé à Afouzer, un éboulement du talus a obstrué la RN 43, ce qui m'a obligé de rebrousser chemin et de contourner l'éboulement en passant par la route qui même vers El Aouana Ancienne (Montagne) et en bifurquant sur une route dégradée très tortueuse et aboutissant aux Aftis.