Tous les jijelliens l'adorent, hélas avec le passage des temps tourmentés, les travaux de ce projet du siècle, un petit port qui arrivera à sa 12 ème année et plus, toujours peu exploité, et, cette pollution au bord du rivage, les Eucalyptus, qui avait fait le bonheur des amoureux de la mer et de ses rochers, à une ancienne époque, mais surtout le manque d'infrastructures touristiques, comme partout d'ailleurs à travers toute la wilaya !