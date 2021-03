Pénétrante à l’autoroute Est-Ouest Djen Djen-El Eulma. 

A Jijel, peu à peu le tourisme hivernal en montagne s’est développé, l’économie locale pourra avoir un plus grace au tourisme de montagne, l’éco-tourisme et l’agro-tourisme, en plus du tourisme balnéaire; Et, on s'en fout de l'économie basée sur la rente pétrolière en hausse ce matin...

يمثل الريف الجيجلي مكانا مميزا للسياحة البيئية في ولاية جيجل... السلطات المحلية يمكن أن تساهم من خلال السياحة البيئية في تنمية تلك المناطق وأن توفر سياحة مستدامة...