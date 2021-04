Pénétrante à l’autoroute Est-Ouest Djen Djen-El Eulma. 

de notre belle Igilgili: Le Tourisme avec sa forte demande "contrariée" par de faibles capacités d'accueil, comme les années précédentes. Une seule question: Avec la vingtaine d'établissements hôteliers et une capacité d’accueil de 2000 lits environs, plus le nouvel hôtel de Rabta, peut t-on satisfaire les 10 millions d'estivants ?

Je me souviens en représentant jijel.info, j'avais reçu de l'assemblée populaire de wilaya un rapport présenté lors d'une session de l'année: "Les capacités d'accueil hôtelières et touristiques dans la wilaya de Jijel restent "en-deçà d'une forte demande..."

Ces élus savent t-ils que pour repeindre Bordj Fnar "le grand phare", il faut contacter Béjaia, car, il dépend de nos voisins et pour aménager le parc animalier, il faut aller jusqu'à Ben Aknoune, avant son transfert cette année.