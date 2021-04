Le silence, a été brisé par le retour du hibou, qui projette ces cris dans la ville triste. Il me semble qu'il porte bonheur cette fois ci.

Il fait noir, par manque d'éclairage, et, je vois difficilement ma voiture.

Et, nous aurons inchaallah de la pluie faible en fin d'après-midi.

Voyons les dernières nouvelles, je découvre cette première de l'OMS, qui confirme que ce vilain, maudit, criminel invisible, le fantôme covid19, ne sera qu'un mauvais souvenir, et, partira en enfer, d'ici au plus tard, la fin juin.

