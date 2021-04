Hélas la malédiction a frappé fort notre belle Igilgili. Tous les magasins renommés durant cette époque, comme celle de Belhaine "Da Mahi allah yarahmou", que l'on voit en image, ou celle de la Sonipec, ou Sonitex, la rue du héros Laarbi Ben Mehidi, en face Café Zaamoune, Dachmi, libraire benH'mida, où, on achetait Pif.

Hélas la malédiction a frappé fort notre belle Igilgili. Tous les magasins renommés durant cette époque, comme celle de Belhaine "Da Mahi allah yarahmou", que l'on voit en image, ou celle de la Sonipec, ou Sonitex, la rue du héros Laarbi Ben Mehidi, en face Café Zaamoune, Dachmi, libraire benH'mida, où, on achetait Pif.

Les anciens avaient emportés el baraka, et sont partis pour ne plus revenir.

Les anciens avaient emportés el baraka, et sont partis pour ne plus revenir.

Ah ! Le souvenir de ces belles images, n'est que le regret d'un certain instant.

Ah ! Le souvenir de ces belles images, n'est que le regret d'un certain instant.