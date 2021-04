À voir ces vues panoramiques de nos archives, nous pourrons dire encore une fois, que cette région mérite une attention particulière de la part de ses enfants, car, la beauté des paysages de Jijel ne se limite pas qu'à la corniche et ses plages !

Seuls ses enfants, peuvent diversifier, revaloriser et exploiter ces richesses, ces infrastructures touristiques, les plus belles dans le pays.

