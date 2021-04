Je viens de revoir les chiffres annoncés officiellement par le ministère de la santé et que nous avons publié chaque jour sur notre page et journal jijel.info.

Quand on sait qu'un malade ne peut être rétabli, qu'après une période d'au moins deux semaines.

05 nouvelles infections sont recensées aujourd’hui.