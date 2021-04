Quelques jours plus tard, il se réalisait..."

Quelques jours plus tard, il se réalisait..."

Et hop, une vieille légende, me vient à l'esprit: " Les soirs de Pleine Lune, il fallait tracer un cercle sur le sol. Après être entré dans le cercle, on devait tourner son regard vers la Lune en formulant un Vœu.