Bonjour. Nous sommes le 23 Avril, il fait chaud dehors, et, avant de s'envoler loin de la ville, retrouver le jardin et les oiseaux, j'aimerais vous rappeler ces deux sujets, qui avaient fait echo , il y'a de cela quelques années...

Bonjour. Nous sommes le 23 Avril, il fait chaud dehors, et, avant de s'envoler loin de la ville, retrouver le jardin et les oiseaux, j'aimerais vous rappeler ces deux sujets, qui avaient fait echo , il y'a de cela quelques années...

À confondre la réalité et la fiction, le mensonge contre Jijel, est-il devenu une pratique courante? Souvenez vous du mensonge du journal Echourouk quand il avait écris à la une: L'étoile Daoud flotte au stade de Jijel…!

À confondre la réalité et la fiction, le mensonge contre Jijel, est-il devenu une pratique courante? Souvenez vous du mensonge du journal Echourouk quand il avait écris à la une: L'étoile Daoud flotte au stade de Jijel…!