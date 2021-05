Pénétrante à l’autoroute Est-Ouest Djen Djen-El Eulma. 

Billet matinal. le devoir et obligation du citoyen par rapport au coronavirus

Bonjour. Il est 04:26, le temps devient plus doux, les gens sont dehors, négligeant les dangers du vilain virus, qui gagne encore une autre commune, la perle jijellienne, Ziama mansouriah.

En effet, il a été enregistré un couple, qui revient d'Alger, et, qui laisse la tristesse sur les visages de nos concitoyens de cette ville calme et isolée, a t-on constaté...

Les commerces sont ouverts, les marchés pleins à craquer, et, le virus nous guette dans tous les coins de la wilaya.

