Nous sommes sortis du mois sacré, mois de la consommation, où, les Algériens, avaient passés difficilement cette année avec la flambée des prix... Comme chaque année, ils avaient dépensé 60 à 70 % de leur revenu pour l'alimentation pendant quatre semaines, et, attendent les promesses du département du Commerce pour faire sortir ses 20.000 contrôleurs, et effectuer des visites d'inspection au niveau des marchés, des grandes surfaces et des dépôts où sont stockés les fruits et légumes ainsi que les marchandises très demandées.