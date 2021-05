Coronavirus : 174 nouveaux cas, 117 guérisons et 7 décès

Détails Catégorie parente: ROOT Catégorie : Local Création : lundi 17 mai 2021 18:53 Mis à jour : lundi 17 mai 2021 19:03 Publication : lundi 17 mai 2021 18:53 Écrit par MedSouilah Affichages : 20

ALGER- Cent soixante-quatorze (174) nouveaux cas confirmés de Coronavirus (Covid-19), 117 guérisons et 7 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, indique lundi un communiqué du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière.

Le total des cas confirmés de Coronavirus s'élève ainsi à 125.485 dont 174 nouveaux cas, celui des décès à 3.381 cas, alors que le nombre de patients guéris a atteint 87.476 cas, précise le communiqué, ajoutant que 22 patients sont actuellement en soins intensifs.

En outre, 30 wilayas n'ont recensé aucun cas durant les dernières 24 heures, 14 autres ont enregistré de 1 à 9 cas, alors que 4 wilayas ont recensé plus de 10 cas.

Lire aussi : Coronavirus : 117 nouveaux cas, 108 guérisons et 8 décès

Le ministère de la Santé rappelle, par la même occasion, que la situation épidémiologique actuelle exige de tout citoyen vigilance et respect des règles d'hygiène et de distanciation physique, tout en insistant sur le respect du confinement et du port du masque.

avec aps

إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا عبر الولايات لغاية نهار اليوم الإثنين 17 ماي 2021. الجزائر: 19998 إصابة (+59) وهران: 12758إصابة (+1) البليدة: 9195 إصابة (+8) سطيف: 5803 إصابة (+8) باتنة: 4935 إصابة (+7) تيزي وزو : 4790 إصابة (+2) بجاية: 4742 إصابة (+0) قسنطينة: 4642 إصابة (+23) المسيلة :4017 إصابة (+7) جيجل : 3690 إصابة (+2) البويرة : 2975 إصابة (+1) بومرداس : 2950 إصابة (+7) تلمسان :2827 إصابة (+0) بسكرة :2732 إصابة (+0) ورقلة : 2595 إصابة (+15) مستغانم : 2416 إصابة (+0) تيبازة : 2406 إصابة (+0) تبسة : 2407 إصابة (+20) عنابة : 2182 إصابة (+0) الجلفة : 1885 إصابة (+9) الوادي : 1778 إصابة (+0) أم البواقي : 1725 إصابة (+0) عين تموشنت : 1590 إصابة (+0) المدية : 1504 اصابة (+0) الأغواط : 1468 إصابة (+2) سيدي بلعباس : 1435 إصابة (+1) تيارت :1321 إصابة (+0) قالمة : 1177 إصابة (+0) سكيكدة : 1142 إصابة (+0) الطارف : 1067 إصابة (+0) سوق أهراس : 1058 إصابة (+0) معسكر : 1040 إصابة (+0) أدرار : 1013 إصابة (+0) عين الدفلى : 999 إصابة (+0) الشلف : 893 إصابة (+1) خنشلة : 889 إصابة ( +0) ميلة : 894 إصابة (+0) غليزان : 871 إصابة (+0) تيسمسيلت : 763 إصابة (+0) غرداية : 529 إصابة (+0) برج بوعريريج : 511 إصابة (+1) بشار : 399 إصابة (+0) النعامة : 342 إصابة (+0) تندوف : 299 إصابة (+0) تمنراست : 257 إصابة (+0) البيض : 243 إصابة (+0) إيليزي : 210 إصابة (+0) سعيدة : 122 إصابة (+0) إجمالي إصابات اليوم : 174 إصابة الوفيات :07 وفيات الشفاء : 117 22 حالة توجد بالعناية المركزة الحالات النشطة اليوم : +50 حالة ADRAR 1014 0 AIN DEFLA 999 0 AIN TEMOUCHENT 1590 0 ANNABA 2182 0 BECHAR 399 0 BEJAIA 4742 0 BISKRA 2732 0 EL BAYADH 243 0 EL OUED 1778 0 EL TARF 1067 0 GHARDAIA 529 0 GUELMA 1177 0 ILLIZI 210 0 KHENCHELA 889 0 MASCARA 1040 0 MEDEA 1504 0 MILA 894 0 MOSTAGANEM 2416 0 NAAMA 342 0 OUM EL BOUAGHI 1725 0 RELIZANE 871 0 SAIDA 122 0 SKIKDA 1142 0 SOUK AHRAS 1058 0 TAMANRASSET 259 0 TIARET 1321 0 TINDOUF 299 0 TIPAZA 2406 0 TISSEMSILT 761 0 TLEMCEN 2827 0 BORDJ BOU ARRERIDJ 511 1 BOUIRA 2975 1 CHLEF 893 1 ORAN 12758 1 SIDI BEL ABBES 1435 1 JIJEL 3690 2 LAGHOUAT 1468 2 TIZI OUZOU 4790 2 BATNA 4935 7 BOUMERDES 2950 7 M SILA 4017 7 BLIDA 9195 8 SETIF 5803 8 DJELFA 1885 9 OUARGLA 2595 15 TEBESSA 2407 20 CONSTANTINE 4642 23 ALGER 19998 59