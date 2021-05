Pénétrante à l’autoroute Est-Ouest Djen Djen-El Eulma. 

Ce pourrait être une première dans le pays, avec cette candidature d’une non-voyante qui s’est présentée à Jijel pour les législatives du 12 juin prochain. Il s’agit de Naïma Daâmèche, plus connue sous le nom de Maryama, doctorante en sciences de l’information et de la communication à l’université de Tassoust, qui s’est présentée à ces élections dans l’espoir d’être élue “pour porter la voix des personnes aux besoins spécifiques là où elles ne sont pas représentées”. “C’est mon vœu de m’exprimer au nom de ces personnes, dont la voix reste encore inaudible”, confie-t-elle. Connue sur la scène médiatique locale de par son émission hebdomadaire Et la vie continue, diffusée sur la radio régionale de Jijel, Maryama est, par sa voix, impliquée dans la défense de ces personnes. Dans son émission, elle reçoit chaque semaine des personnes ou des représentants d’associations de cette catégorie de citoyens pour évoquer avec elles leur vie, leur combat et leur handicap.

Par Farid BELGACEM liberte