Avec 617 taxons répertoriés, les études réalisées dans le cadre du Projet MedPAN Sud ont montré la présence d'une biodiversité marine et insulaire significative et une grande qualité des eaux marines de la zone, avec des espèces bio-indicatrices d'eaux non polluées. L'état de conservation et l'étendue de l'herbier de Posidonies y est remarquable avec des formations de Posidonies sur rocher qu'on ne trouve qu'en Algérie et en Tunisie. D'autres habitats marins remarquables - comme le coralligène, les trottoirs à vermet et les forêts de l'algue brune Cystoseira, ont été recensés ainsi que la présence de nombreuses espèces menacées ou en danger (par exemple la patelle géante, la grande nacre ou la tortue caouanne) et des sites de nidification du goéland leucophée.