Pénétrante à l’autoroute Est-Ouest Djen Djen-El Eulma. 

Même s’il faudra encore du temps pour les concrétiser, pas mal de projets d’AEP sont toutefois programmés au profit des zones rurales dans la wilaya de Jijel.

Longtemps marginalisées, alors que cette wilaya dispose d’une ressource hydrique suffisante contenue dans les bassins de cinq barrages, ces zones pourront désormais espérer une meilleure couverture en matière d’AEP. C’est ce qui est prévu dans le sillage de ces opérations, annoncées pour la réalisation dans certaines communes.

Ceci dit, si la situation s’est considérablement améliorée dans les villes de Jijel, Taher et El-Milia, ainsi que dans certains grands centres urbains, ce n’est pas encore le cas pour les régions rurales, notamment la partie sud de la wilaya.

On retient à ce titre des projets d’étude et de réalisation qui sont inscrits pour des communes déjà alimentées à partir des barrages de Kissir et de Boussiaba. Ces projets restent encore à mettre en œuvre dans les meilleurs délais pour permettre à des populations entières de sortir de la crise dans laquelle elles sont plongées.

C’est le cas des habitants des localités rurales des communes de Ouled Yahia Khadrouche, de Settara et de certaines autres relevant d’El-Aouana. Les projets en question ont pour objectif d’étendre les réseaux d’AEP à certaines localités rurales de ces communes, dont les chefs-lieux sont alimentés à partir des barrages de Boussiaba et de Kissir.

Ce dernier alimente également les villes de Taher et de Jijel. Le bassin hydrique de Boussiaba a déjà réglé le problème d’AEP de trois communes de l’est de la wilaya de Jijel, en attendant la mise en service du même projet à Sidi Marouf, Ouled Rabah et Ghebala. Des localités rurales relevant de ces communes sont également retenues pour les projets annoncés.

Autant dire que ces opérations sont d’une nécessité absolue pour les populations de ces régions, notamment celles décrétées zones d’ombre où l’eau potable devient, notamment en été, une denrée rare que les habitants se mettent à chercher souvent par des moyens rudimentaires pour leurs besoins quotidiens.

Au mois d’avril dernier, et lors d’une visite du wali dans la commune de Oueld Asker, des citoyens l’ont interpellé sur la crise de l’eau. La situation est quasiment la même dans la commune avoisinante de Bouraoui-Belhadef, dont la population vit au même rythme des pénuries d’eau tout au long de l’année.

Les sources d’eau et les forages réalisés ça et là ne semblent pas suffire à régler cet épineux problème. Résultat des courses : des localités entières situées tout autour des plans d’eau des barrages de Boussiaba, Kissir ou encore Tabellout ne bénéficient d’aucun apport d’eau de ces bassins.

Les projets annoncés peuvent néanmoins venir à bout de cette frustration si seulement les autorités concernées se mettent à accélérer les procédures pour les concrétiser. Ce n’est qu’à cette condition que les populations des localités rurales privées d’eau peuvent enfin espérer étancher leur soif.

Jijel est pour l’histoire, l’une des rares wilayas du pays où le problème de la disponibilité de la ressource ne se pose pas. Seulement, elle est mal répartie et, du coup, ne couvre pas les besoins de tous les habitants de la wilaya. Les protestations liées aux pénuries d’eau sont d’ailleurs monnaie courante, notamment en été.



Amor. Z liberte