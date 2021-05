La circulaire interministérielle n°01 du 16 juin 2012, signée en date du 16 juin 2012 entre le ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales et celui du Tourisme et de l’Artisanat, relative au logement chez l’habitant “comme formule d’hébergement touristique”, fait débat à Jijel. Neuf ans après sa promulgation, elle a fait l’objet d’une journée d’information pour évoquer les dérives de cette formule à Jijel.