Généralement, au bout de 3 ou 4 m, le couloir était obstrué par un bloc perpendiculaire ; il fallait alors voir s’il n’y avait pas une « rue » transversale à droite ou à gauche. Au début la lumière entrait à flot, mais plus on s’enfonçait, plus elle devenait rare et l’émotion grandissait... De véritables labyrinthes! Lorsque nous nous trouvions dans un cul-de-sac, ceux qui avaient un masque devaient plonger et, guidés par des puits de lumière, passer en apnée sous des blocs et tenter d’atteindre une nouvelle salle. La vue était souvent féerique mais très impressionnante. On appelait ça des « grottes » ; les plus connues avaient des noms : « Grotte des Outlaws »... « Grotte des 3 Piquets »...

