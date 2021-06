SALUTATIONS DE OULED ALI -EL-MILIA-

تحياتنا من أولاد علي أكبر تجمع سكاني بالميلية. عند زيارتنا المنطقة وجدنا معاناة السكان لازالت مستمرة منذ مدة طويلة ، رغم

النداءات المتكررة لإكمال أو إنطلاق المشاريع التنموية كمياه الشرب والطرقات وشبكة الغاز الطبيعي...

Pour la première fois, nous avons rendu visite au village des Ouled Ali, Considéré comme le deuxième grand groupement d’habitations, après le centre urbain de la ville d’El Milia.

Ouled Ali avec ses nombreuses mechtas de quelque 12 000 habitants, était appelé, jusqu’en 1966, commune de Tarzous.

La principale revendication des habitants demeure l’inscription des projets de développement pour l’ensemble des mechtas, où, on relève que beaucoup de familles recourent encore à des moyens rudimentaires, tels les ânes, pour s’approvisionner en gaz et en semoule !

Les eaux usées polluent les lieux et les routes sont totalement impraticables Voilà ce qui nous a fait le plus plaisir, c'est ce grand respect que donne cette population à la nature et à l'environnement.

Bonne journée



MedSouilah