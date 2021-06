Pénétrante à l’autoroute Est-Ouest Djen Djen-El Eulma. 

Par ailleurs, nous apprenons de nos lecteurs, que beaucoup de nos concitoyens, connaissant la région, avaient contourné le point fermé, et étaient contraints d’emprunter le chemin de wilaya qui relie Chekfa, ouled askeur, Bôuraoui belhadef et el ancer, malgré les désagréments et les dangers que comporte ce détour.