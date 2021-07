Accident de la circulation à Constantine: 18 morts et 11 blessés.

18 personnes (11 femmes, 6 enfants et un homme) ont trouvé la mort et 11 autres souffrent de blessures plus ou moins graves, suite à cet accident survenu au lieu-dit (Oued Ouarzeg), commune de Beni Hmidane sur la RN 27 (Constantine-Jijel), précise-t-on de même source.

لا حول ولا قوة إلا بالله...

قسنطينة : ارتفاع حصيلة حادث_مرور "واد_ورزق الى 18 قتيلا و 11 جريحا.

ر بي يرحمهم برحمته الواسعه ويسكنهم فسيح جناته ويلهم اهلهم الصبر والسلوان ويشفي الجرحي.

إنا لله وإنا إليه راجعون