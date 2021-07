Le projet de doublement de la route vers Constantine, a été délaissé, de même celui vers Mila ou Skikda.

Quand à la route reliant la wilaya de Béjaia, vous la connaissez parfaitement, elle a encore une fois été le théâtre d'accidents mortels de la circulation durant toute l'année. Le dernier drame a été enregistré ces derniers mois, par la perte du maire d'El-Aouana à Ghar El-Baz.