La dame en bleu est partie

Depuis des jours et des jours, il faisait gris, chaud et lourd. Tout le monde, du moins les gens du quartier se plaignaient de ce temps anormal et déprimant. Le ciel donnait sa teinte à la mer et les deux se confondaient, effaçant l'horizon. Tout devenait pesant, la pandémie faisait des ravages. Les cerveaux, du plus simple au plus expert, se fatiguaient. Vivre dans l'inconnu n'est pas fait pour l'homme. On en arrivait même à interdire la baignade après avoir ouvert la saison estivale à grands tambours et trompettes. En réalité, les temps n'étaient pas aux réjouissances.

Et un jour, le temps s'eclaircit et le ciel reprit le plus beau de bleus, en donnant sa part à la mer. Une belle journée enfin!

C'est ce jour que la nouvelle arriva, la Dame en Bleu était partie au Ciel. Elle n'avait que la quarantaine. Une brave femme, agréable et courtoise, s'occupant de son foyer. Ses beaux enfants étaient toujours souriants, propres sur eux et bien élevés. De nos jours, cela voulait dire beaucoup, les enfants sont le miroir de la famille. Avait-elle choisi ce jour de beau bleu pour s'avouer vaincue et céder devant la maladie ou est-ce Allah qui lui a offert ce ciel radieux pour la ramener à lui, dans son vaste paradis? En tout cas, il n'y a pas de hasard.

On a appris par la suite qu'elle avait toujours fait preuve d'un immense courage face à la vie. Elle avait épousé l'homme qu'elle avait choisi contre vents et marées malgré sa blessure de guerre pour vivre une vie simple et honorable. Elle avait sûrement connu des jours très difficiles et elle n'avait jamais abandonner le sourire. Ni ses enfants, ni so mari, non plus.

Il. est parti la rejoindre un jour plus tard, terrassé par le chagrin. Ils sont de nouveau ensemble.

Que Dieu protège leurs enfants, les rendent forts et justes. Qu'Il leur donne une belle vie ici bas comme dans l'au-delà, qu'Il guide leurs pas sur le Chemin.

avec Igel

