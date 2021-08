من هو الدي يفكر في خدمات المواطنين، خاصة في الطرق الخالية او الطريق شرق غرب... في انشاء ورشات او كراج متنقل، ورشة متنقلة، والمساعدة لاصلاح اعطال السيارات...؟

À mon retour ce matin de Cavallo, sur la route de contournement de kissir, sur la grande descente, j'aperçois cette voiture, capot levé et l'eau sortait du moteur...

J'étais très pressé, il me restait un peu plus d'une demi-heure, je fais quand même demi tour et rejoindre la voiture en panne.

Un citoyen âgé, qui était avec sa famille, sous un soleil brûlant et un vent très chaud m'acceilla avec un large sourire.