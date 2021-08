Pénétrante à l’autoroute Est-Ouest Djen Djen-El Eulma. 

Alors que je revenais tot le matin d’Alger en voiture, accompagné des membres de ma famille ; arrivé à Freha, en Kabylie, une localité située entre Tizi Ouzou et Azazga, voilà que ma voiture tombe en panne en panne. La poisse ! Se rangeant sur le bas côté de la route, je me mis à pester contre le mauvais sort qui veut qu’il se produise souvent un accroc au moment ou l’on s’y attend le moins. je commence à ronger mon frein mais pas pour aussi longtemps que je l’avais prévu.../

Alors que je revenais tot le matin d’Alger en voiture, accompagné des membres de ma famille ; arrivé à Freha, en Kabylie, une localité située entre Tizi Ouzou et Azazga, voilà que ma voiture tombe en panne en panne. La poisse ! Se rangeant sur le bas côté de la route, je me mis à pester contre le mauvais sort qui veut qu’il se produise souvent un accroc au moment ou l’on s’y attend le moins. je commence à ronger mon frein mais pas pour aussi longtemps que je l’avais prévu.../

Chez ces braves gens de Kabylie, disponibles et cultivant encore de la simplicité à travers une mentalité épurée de toute prétention, loin de tout opportunisme dégradant, possèdent toujours le réflexe de se montrer utiles ; très heureux de savoir qu’il existe encore ce genre d'hommes animés de cette culture de l’entraide ; le cas échéant, c’est spontanément qu’elle est proposée à autrui pour m’aider à se sortir de la mauvaise passe momentanée dans laquelle je me trouve.