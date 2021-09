Pénétrante à l’autoroute Est-Ouest Djen Djen-El Eulma. 

HIER... Il était 00:45, je me suis réveillé d'un long cauchemar, et je découvre des hurlements, de grosses motos et rires que vous avez certainement vécu dans nos cités.

Enfin, il faut le dire pour la énième fois que le bruit extérieur est, sans doute, une des nuisances sonores dont la population souffre le plus.