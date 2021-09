Pénétrante à l’autoroute Est-Ouest Djen Djen-El Eulma. 

INCENDIES DE FORÊT. Recensement de 52 sinistrés à Jijel

■ La Direction des services agricoles (DSA) de la wilaya de Jijel a recensé un total de 52 sinistrés des incendies de forêt enregistrés la semaine dernière, a-t-on appris, hier, auprès de la DSA.

Un comité technique composé des représentants de plusieurs secteurs, à l'instar de la Conservation des forêts, de la Gendarmerie nationale et des services de la daïra d'El-Aouana, s'est déplacé à Kebaba et à Mansoura dans la commune de Selma Benziada (relevant de la même daïra), considérées comme les deux zones les plus touchées par les récents incendies, a-t-on indiqué, précisant que 52 sinistrés ont été dénombrés.

Il a été procédé dans ce cadre, a-t-on ajouté, au recensement des biens endommagés et à l'identification de leurs propriétaires pour que leurs situations soient étudiées par une commission de wilaya. Les services de la DSA ont fait savoir, dans ce contexte, que “l'opération de recensement a touché toutes les personnes sans exception”.

Les services locaux du même secteur ont également souligné que chaque agriculteur ou personne dont les biens ont été endommagés par les incendies, ayant signalé ses pertes et ayant fait l'objet d'une visite d'inspection et de constat, est inscrit directement dans la liste des victimes pour bénéficier d'une indemnisation.

Il est à noter que la wilaya de Jijel a enregistré du 14 au 17 septembre en cours pas moins de 20 incendies de forêt affectant 11 communes dont le plus grand nombre a été constaté dans la commune de Selma Benziada, plus exactement dans les régions de Kebaba et de Mansoura.





APS