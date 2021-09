Pénétrante à l’autoroute Est-Ouest Djen Djen-El Eulma. 

Même si l’argent fait parfois défaut dans ces distributeurs, ils restent néanmoins une solution pour diminuer les longues files d’attente devant les guichets des agences postales.

Alors que la crise de liquidités qui a sévi durant de longs mois dans les bureaux de poste s’est nettement atténuée à Jijel, à Algérie Poste on prévoit l’installation de 14 nouveaux distributeurs automatiques de billets (DAB).

C’est ce qu’on apprend de ce secteur, qui a opéré sa mue depuis qu’une opération de réhabilitation et de réalisation de nouveaux bureaux de poste a été lancée à travers toutes les communes de la wilaya.

C’est ce qui a permis une amélioration du service postal, n’était cette crise de liquidités qui a pénalisé les citoyens durant toute la durée de cet épisode au cours duquel il était difficile d’effectuer un retrait d’argent.

Cette crise a poussé les titulaires des comptes courants postaux (CCP) à recourir aux services des DAB, installés dans certains bureaux de poste. Sauf que l’argent a souvent fait défaut dans ces distributeurs, pénalisant davantage les citoyens.

Néanmoins, ces DAB restent une solution pour un retrait facile et plus rapide et à tout moment, durant les week-ends et les jours fériés, si seulement ils sont convenablement alimentés en liquidités. C’est dans cette optique qu’il est prévu l’installation de nouveaux DAB pour renforcer le réseau existant.

Une opération nationale pour l’acquisition d’un millier de DAB est lancée pour les installer à travers l’ensemble des wilayas. Jijel en aura sa part avec un quota de 14 unités, selon des informations recueillies auprès d’Algérie Poste.

L’installation de ces DAB dépendra toutefois de l’achèvement des procédures de leur acquisition. Il convient de rappeler que le secteur postal à Jijel compte actuellement 26 DAB. La réalisation de nouveaux bureaux a permis l’extension du réseau postal pour toucher l’ensemble des communes.

Dans le sillage de cette extension, il reste à réaliser de nouvelles structures postales, à l’image d’un nouveau bureau de poste prévu pour être construit dans le pôle urbain d’Asserdoune, à El-Milia.

Ce projet a eu l’aval de la direction générale d’Algérie Poste pour sa réalisation dès la fin des procédures liées au lancement de l’opération. Par ailleurs, c’est à El-Milia qu’un autre bureau de poste a été entièrement réhabilité, et sa réouverture est prévue dans les tout prochains jours.

Sa réouverture est de nature à atténuer la pression qui se fait sentir sur les autres bureaux de poste dans cette ville, surtout lorsqu’il y a perturbation dans leur alimentation en liquidités.

Avec les opérations de réhabilitation des bureaux de poste et la réalisation d’autres, Algérie Poste a nettement renforcé son réseau postal, conduisant à l’amélioration de la qualité de service, qui reste encore, et de l’avis de ses clients, à améliorer, si seulement cette crise de liquidités souvent persistante est totalement éliminée.



Amor Z.