Pénétrante à l’autoroute Est-Ouest Djen Djen-El Eulma. 

À L’INITIATIVE D’UNE ASSOCIATION DE BIENFAISANCE. Des générateurs d’oxygène pour les hôpitaux de Jijel

Cette action de solidarité a été saluée de par son objectif de mettre à la disposition des hôpitaux ces générateurs d’oxygène, acquis grâce à des dons de citoyens.

Une association de bienfaisance “Nour Annas”, basée à Jijel, s’est lancée dans une opération d’envergure pour doter les trois hôpitaux de la wilaya de générateurs d’oxygène. Et coup de maître pour un coup d’essai, puisqu’elle a réussi le pari d’acquérir un premier appareil au profit de l’hôpital Mohamed Seddik-Ben Yahia de Jijel qui est déjà opérationnel.

Selon un membre de cette association, c’est grâce à des dons de bienfaiteurs et la mobilisation des commerçants et des citoyens que le fonds nécessaire pour l’importation de cet appareil a été rassemblé.

“On a eu l’autorisation d’importation du ministère et on s’est lancé dans la collecte de la somme requise. Si on tient compte de tous les frais, ce générateur importé de Turquie a coûté quelque 1,3 milliard”, confie un membre de cette association.

La réussite de cette initiative a poussé cette dernière à se lancer dans une autre opération pour l’acquisition d’un autre générateur pour l’EPH Medjdoub-Saïd de Taher.

Sauf que cette démarche n’a pas encore trouvé l’écho espéré, selon ce qui nous a été indiqué. “Nous avons un reliquat de 500 millions de centimes qui nous reste de la précédente opération, il reste un petit effort à accomplir pour recueillir le montant nécessaire.

Nous lançons un appel aux dons, car la première opération pour l’hôpital de Jijel a bien réussi avec un générateur qui présente un taux de pureté de 98,7% de l’oxygène”, poursuit notre interlocuteur.

Il faut dire que cette association ne compte pas rester en si bon chemin, puisqu’elle prévoit de se lancer d’ores et déjà dans une autre opération pour acquérir un autre générateur d’oxygène pour l’EPH Bachir-Mentouri d’El-Milia.

Cette initiative est l’autre objectif fixé dès que le générateur de l’établissement hospitalier de Taher sera installé, une fois acquis. “Nous lançons également le même appel aux citoyens d’El-Milia pour adhérer à cette démarche, car nous avons déjà l’autorisation d’importation du ministère au profit de cet hôpital”, indique-t-on.

Il est à noter que d’autres actions de solidarité ont également été initiées par cette association, qui a mis des concentrateurs d’oxygène à la disposition d’une centaine de malades, alors que ces appareils étaient quasiment introuvables en pleine crise de la vague du variant Delta.

Amor Z.