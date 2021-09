Pénétrante à l’autoroute Est-Ouest Djen Djen-El Eulma. 

■ L’université de Jijel s’est classée parmi les cinq premières à l’échelle nationale, lors d’un concours initié par l’Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et du développement technologique (ANVRDT), organisé sous l’égide des ministères de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, d’une part, et des Ressources en eau, d’autre part.

Ce concours a porté sur “la recherche scientifique au service de l’eau”, qui a vu la présentation d’une centaine de thèmes, dont seulement 40 ont été retenus.

Grâce au thème intitulé “La modélisation et les simulations numériques en vue de concilier l’activité agricole et les ressources en eau dans les vallées alluviales de l’Algérie Nord”, développé par le professeur-chercheur en hydrogéologie, le Dr Farès Kessasra, du laboratoire de génie géologique, l’université de Jijel a obtenu la cinquième place à ce concours.

En récompense de ce travail, le ministère de l’Enseignement supérieur a proposé le financement des cinq premiers projets.