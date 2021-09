Cette œuvre d'art est du sculpteur français Louis Arnaud. Elle trônait auparavant au centre du Confort de la cité de Diar El Mahçoul, El Madania (ex-Clos-Salembier), non loin de l'actuel Monument au Martyr. (Ryadh El Feth), construite dans les années 1950 et dans les années 1970 elle fut déplacée vers son lieu actuel.

La légende raconte qu'il y a de cela très longtemps 20 compagnons du héros Hercule navigué dans la baie d'Alger et décidèrent de s'installer, ils se sont installé là ou est actuellement installé la fontaine des chevaux juste en face du BASTION 23 (palais des Rais) et de l'institut National de la Musique c'est-à-dire la fin du Boulevard du 1er Novembre...

Une véritable fresque hellénique qui a bravé toutes les turbulences. Aujourd’hui, leur présence face au palais des Raïs, On leur doit une fière chandelle pour avoir résisté aux nombreuses tentatives de dynamitage par l’OAS. Aujourd’hui, l’histoire et l’art leur reconnaissent cette appartenance devenue légendaire.

Ils ont appris à grandir et à devenir figures à part entière du patrimoine national et universel. Ils ont résisté aux aléas du temps, à l’usure. Ils seront toujours là, pour nous raconter la grande chevauchée fantastique dans le bassin méditerranéen, où le mythe et le rêve se croisent avec les douze travaux d’Hercule.