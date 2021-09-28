Port d'Alger: sauvetage de 17 marins à bord d'un navire portugais

Six (6) marins des Philippines, atteints de blessures légères, ont été transférés à l'hôpital Mustapha Bacha, indique-t-on de même source.

Des informations fournies par des témoins oculaires à la protection civile font état de la disparition en mer d'une (1) personne.

Neufs (9) plongeurs de la Protection civile et un canot de sauvetage ont été mobilisés pour l'opération de recherche qui se poursuit, conclut le communiqué.

AVEC APS

و أوضح البيان أن وحدات الحماية المدنية لولاية الجزائر تدخلت في حدود الساعة الواحدة و النصف صباحا من أجل إخراج 17 بحارا كانوا على متن الباخرة البرتغالية المسماة IVAN MADERA ، و التي كانت مركونة بميناء الجزائر بالرصيف رقم 09 ، بعد ميولها على جانبها الأيمن اثر تسرب مياه البحر لجزء مهم منها.

و حسب نفس المصدر، فقد تم نقل 06 بحارة من جنسية فليبينية أصيبوا بجروح خفيفة لمستشفى مصطفى باشا، فيما أفادت معلومات مستسقاة من شهود عيان للحماية المدنية بوجود شخص (1) مفقود في البحر.

و تم تجنيد 9 غطاسين من الحماية المدنية و زورق نصف صلبي في عملية البحث التي تبقى متواصلة، يضيف البيان.