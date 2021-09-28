Pénétrante à l’autoroute Est-Ouest Djen Djen-El Eulma. 

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Détails
Catégorie parente: ROOT
Catégorie : Local
Création : vendredi 1 octobre 2021 11:36
Mis à jour : vendredi 1 octobre 2021 11:45
Publication : vendredi 1 octobre 2021 11:36
Écrit par MedSouilah
Affichages : 3
243566525 6048234715217778 4503184767888051515 nRenversement d'un bus transportant des passagers entre la ligne reliant Sidi Maarouf et Al-Mantaya... Bilan, 06 victimes avec des blessures légères de sexe féminin et 02 de sexe masculin, âgés entre 24 et 60 ans. Prudence ! Prudence ! سيدي معروف... حادث مرور بالطريق البلدي بمنطقة الساحل.
تدخلت اسعافات الوحدة الثانوية للحماية المدنية بسيدي_معروف لحادث مرور بالطريق البلدي بمنطقة الساحل ، الحادث يتمثل في إنقلاب حافلة لنقل المسافرين بين الخط الرابط بين سيدي معروف والمنتايا ، خلف 06 ضحايا مصابين باصابات خفيفة ، أربعة من جنس انثى و 02 من جنس ذكر،أعمارهم بين 24 و 60 سنة ، قدمت لهم الإسعافات بعين المكان و نقلوا الى المركز الصحي بسيدي معروف.
 
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