Pénétrante à l’autoroute Est-Ouest Djen Djen-El Eulma. 

Accident de route. Prévention et sécurité routières...
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- Catégorie : Local
- Création : vendredi 1 octobre 2021 11:36
- Mis à jour : vendredi 1 octobre 2021 11:45
- Publication : vendredi 1 octobre 2021 11:36
- Écrit par MedSouilah
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تدخلت اسعافات الوحدة الثانوية للحماية المدنية بسيدي_معروف لحادث مرور بالطريق البلدي بمنطقة الساحل ، الحادث يتمثل في إنقلاب حافلة لنقل المسافرين بين الخط الرابط بين سيدي معروف والمنتايا ، خلف 06 ضحايا مصابين باصابات خفيفة ، أربعة من جنس انثى و 02 من جنس ذكر،أعمارهم بين 24 و 60 سنة ، قدمت لهم الإسعافات بعين المكان و نقلوا الى المركز الصحي بسيدي معروف.
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