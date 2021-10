VACCINATION CONTRE LA COVID-19 À JIJEL Des résultats en deçà des prévisions

Seulement 43 405 personnes ont reçu une première dose de ces vaccins et 30 026 la deuxième dose, soit un taux de vaccination global de 12,90%.

De la tribune de la salle de conférences de la cité administrative où s’est tenue, mercredi dernier, la dernière session de l’actuelle APW, Abdelkader Kelkel, wali de Jijel, a fait le constat d’échec de l’opération vaccinale contre la Covid-19. Sans prononcer le mot “échec”, il a, toutefois, regretté que cette opération ait enregistré des résultats en dents de scie, sinon en deçà des prévisions retenues. Pour étayer ses propos, il a établi un parallèle avec la wilaya d’Aïn Defla, qui a presque la même composante démographique que Jijel, mais qui a atteint le nombre de 200 000 personnes vaccinées. Or, à Jijel, ce nombre n’a pas dépassé les 43 000.

Plus détaillés, les chiffres relatifs à la vaccination, selon un décompte de la Direction de la santé et de la population, donnent un taux de consommation des doses de vaccin de l’ordre de 31,63% jusqu’au 22 septembre 2021. Le vaccin chinois Sinovac arrive en tête des doses réceptionnées avec le nombre de 196 680, suivi de l’AstraZeneca avec 29 420, de Sinopharm avec 3 130 et de Sputnik V avec 2 870 doses. Sur l’ensemble de la population cible, représentant le nombre de 336 470, soit 70% de la population de plus de 18 ans, seulement 43 405 personnes ont reçu une première dose de ces vaccins et 30 026 la deuxième dose, soit un taux de vaccination global de 12,90%. Ces chiffres n’ont pas dépassé les 3 264 personnes ayant reçu la première dose et les 3 318 la deuxième du 4 au 11 septembre, lors de la grande campagne nationale.

Du 4 au 17 septembre, l’on a enregistré 4 380 personnes vaccinées ayant reçu la première dose et 4 660 la deuxième. Il convient de signaler que la cadence accélérée à l’entame de la vaccination n’a pas tardé à marquer un ralentissement, faisant de Jijel l’une des wilayas qui ont enregistré les plus faibles taux de couverture vaccinale. Si tous les moyens ont été mis en œuvre pour les besoins de cette opération, avec, notamment, la mobilisation de 79 points de vaccination à l’échelle de la wilaya et autant d’équipes médicales mobiles mobilisées, les causes de la réticence des citoyens à l’égard de la vaccination n’ont pas pu être expliquées.

Sauf que cette réticence s’est installée dès la fin du mois de juillet, selon des initiés à cette opération parmi le personnel chargé de la campagne de vaccination. Après cette date, et en dépit des grandes campagnes de sensibilisation, les centres de vaccination, les points ouverts pour les besoins de cette opération et les équipes médicales mobiles n’ont pas connu le grand engouement escompté. Même au sein de la communauté universitaire, cet engouement a fait défaut avec le modeste chiffre de 225 personnes vaccinées à la fin du mois de septembre. Si l’on espère une augmentation de ce nombre avec la rentrée universitaire, la faiblesse de cette proportion de personnes vaccinées en milieu universitaire est liée, selon le recteur, à la réticence de la population d’une manière globale à l’égard de cette opération à Jijel. Cette wilaya a pourtant été très touchée par cette pandémie avec un nombre total des décès de 762 depuis mars 2020.

En 2020, il a été enregistré 408 décès, et en 2021, ce nombre a été établi à 319 à la date du 22 septembre 2021. Jusqu’à cette date, il a été enregistré 6 249 cas positifs confirmés par la PCR. Le pourcentage des décès par rapport au nombre de personnes testées positives est de 12,19%, selon les données de la DSP.



