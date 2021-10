Pénétrante à l’autoroute Est-Ouest Djen Djen-El Eulma. 

LES DANGERS CACHÉS...

Détails Catégorie parente: ROOT Catégorie : Local Création : dimanche 3 octobre 2021 07:28 Mis à jour : dimanche 3 octobre 2021 07:28 Publication : dimanche 3 octobre 2021 07:28 Écrit par MedSouilah Affichages : 16

Regardez bien cette belle image parlante.

La route de la corniche, devient très glissante... Prudence !

ATTENTION: Sur cette chaussée humide et glissante, il faut réduire sa vitesse le plus progressivement possible.

Le simple fait de lâcher brutalement l’accélérateur peut suffire à déséquilibrer le véhicule surtout dans cette zone de la corniche de Cavallo à Béjaia...

De toutes parts la route est ouverte à la sagesse comme à la folie, et beaucoup d'hommes ne savent malheureusement pas distinguèrent le vrai chemin... J.G.Z

Bonne journée

هنا بالكورنيش الجيجلي لاحظو هذه الصورة المعبرة لخطر التزحلق مع بداية هطول الامطار بسبب تشكل طبقة لزجة على الطرقات تمنع تماسك الاطارات مع الشارع وتزيد فرص الانزلاق

Jijelinfo Med Souilah