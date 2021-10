Pénétrante à l’autoroute Est-Ouest Djen Djen-El Eulma. 

Une promotion de 6499 étudiants en graduation est prévue pour sortir de l’université Mohamed Seddik-Ben Yahia de Jijel pour l’année 2020-2021, dont 3766 en licence et 2733 en master, soit respectivement 57,95% et 42,05% de ces nouveaux diplômés. En post-graduation, 26 étudiants en doctorat en sciences et 26 autres en LMD, soit au total 52 étudiants sont prévus pour composer la promotion des diplômés en post graduation. Pour ce qui est des inscriptions des nouveaux bacheliers, cette université a enregistré l’arrivée de 5768 nouveaux étudiants, dont 5481 se sont effectivement inscrits dans les différentes spécialités de formation.

C’est ce que relève un document élaboré par les services du rectorat de cet établissement à travers lequel il est noté que les étudiants de la filière des sciences humaines et sociales arrivent en tête avec 982 nouveaux inscrits. Au deuxième rang, on retrouve les sciences économiques, sciences de gestion et commerciales avec 855 nouveaux étudiants, qui sont suivies par la spécialité de droit et des sciences politiques avec 723 inscrits. S'ensuivent ensuite les sciences technologiques avec 700 nouveaux étudiants, suivies encore de la filière des sciences de la nature et de la vie avec 684 inscrits.

La spécialité mathématique et informatique a enregistré l’inscription de 490 nouveaux étudiants. Le reste des nouveaux étudiants sont répartis sur plusieurs autres filières, dont les langues étrangères avec 524 nouveaux inscrits, la langue et la littérature arabe avec 313 nouveaux inscrits et l’architecture et l’urbanisme avec 243 étudiants. D’autres filières, telles les sciences de la matière avec 172 inscrits, les sciences de la terre et de l’univers avec 59 nouveaux étudiants et enfin les sciences et les techniques des activités physiques et sportives avec 23 inscrits complètent l’effectif des nouveaux étudiants admis à cette université.

Celle-ci est prévue pour compter, à l'issue de ces inscriptions, un effectif total de 24 956 étudiants en graduation, dont 16 424 en licence et 8523 en master, soit respectivement une proportion de 65,81% en licence et 34,19% en master. Le même document relève que l’université centrale de Jijel compte 8636 étudiants, soit un total de 34,60%, tandis que le campus de Tassoust en compte 16 320, soit 65,40% de l’ensemble de l’effectif des étudiants en graduation. En post graduation, le nombre total est de 826 étudiants répartis sur différentes branches et spécialités, selon le doctorat préparé. Les doctorants en sciences sont au nombre de 267 et ceux du système LMD représentent 559 étudiants.

Amor Z.