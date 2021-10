De par le monde, des cérémonies ont eu lieu en hommage à Ernesto Che Guevara, « le guerrier héroïque ». Deux évènements plus particuliers se sont déroulés, l’un en Bolivie où il est mort au combat, il y a 54 ans assassiné sur ordre de la CIA et du gouvernement des États-Unis, et l’autre dans son pays d’adoption Cuba, où il est enterré avec ses compatriotes.

Alors rendons un grand hommage à ce grand guerrier: CHE GUEVARA, qui était un célèbre homme politique et révolutionnaire argentin. et, qui avait tant marqué notre jeunesse.