Pénétrante à l’autoroute Est-Ouest Djen Djen-El Eulma. 

JIJEL. Campagne de sensibilisation au monoxyde de carbone

jeudi 14 octobre 2021 Écrit par MedSouilah

La concession de distribution de Jijel relevant de la Société algérienne de distribution de l’électricité et du gaz (Sadeg) a entamé son cycle annuel de sensibilisation contre le monoxyde de carbone par le lancement d’un programme destiné à rappeler les risques d’inhalation de ce gaz mortel.

Il est ainsi question d’une large campagne de sensibilisation et d’information en partenariat avec les médias et en collaboration avec plusieurs organismes sur les mesures à prendre pour éviter ce risque, lié à l’utilisation des appareils de chauffage. Le rappel de l’impérative nécessité de nettoyage de ces appareils fonctionnant au gaz naturel est au menu de cette campagne, lancée en prévision de l’installation de la saison du froid.

Les clients sont conseillés de ne recourir qu’à des spécialistes pour le nettoyage de ces appareils avant leur utilisation, selon ce qui est indiqué dans les supports de sensibilisation diffusés à cet effet.

Outre les mesures requises, la concession de distribution insiste sur l’achat d’appareils de chauffage équipés de détecteurs de fuites du gaz et du monoxyde de carbone. Pour une large audience de ces conseils, il est prévu des interventions sur les ondes de la radio locale pour la diffusion de spots quotidiens de sensibilisation sur ces risques.

Il y a lieu de souligner, selon ce qui est rappelé, que ces risques s’aggravent en cas d’obstruction des canaux d’évacuation du gaz brûlé et des cheminées utilisées collectivement en raison de multiples facteurs, dont le rejet des déchets.

Il est, par ailleurs, prévu la poursuite de cette campagne tout au long de la saison hivernale par l’organisation de contacts directs avec les clients de la concession de distribution et des visites de sensibilisation dans les établissements scolaires et ceux de formation professionnelle.

La sensibilisation contre les risques d’inhalation du monoxyde de carbone reste au cœur de ces rencontres. Des accidents mortels et des drames familiaux sont souvent déplorés par l’absence de tout entretien des appareils du chauffage, sinon par insuffisance ou manque total d’aération et d’obstruction des canaux d’évacuation de ce gaz inodore et incolore qui reste hautement mortel.



A. Z. liberté