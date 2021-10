Au cours des deux derniers jours, nous avons appris la trste nouvelle: Autres décès dans la wilaya.

Que Dieu ait pitié d'eux avec sa grande miséricorde et guérisse tous les malades.

Vous entrez dans le café, vous trouverez les gens jouer aux dominos.

Les bus sont pleins a craquer... Vous allez au marché, à la poste ou dans les magasins, c'est encore pire, certaines populations ne respectent pas les mesures barrières en vigueur ... Rares sont ceux qui croient en l'existence de la maladie. ... Que faire ?

La seule solution est de renforcer l'immunité, car elle est plus que jamais de la plus haute importance pour la santé humaine. Il est très important de maintenir et de renforcer votre système immunitaire, de manière à pouvoir combattre les virus auxquels vous pourriez être exposé, et ceci grâce à: