Attention, moustiques, très dangereux !

Bonjour. Voilà un sujet qui fait la une dans la discussion des citoyens qui cherchent un remède contre des piqûres de moustiques, que j'ai vu de mes propres yeux, et qui sont par milliers, voir par millions dans tous les quartiers, et que je qualifie d’effrayantes. En effet, çà et là, on parle de moustiques mutants, moustiques tigres... mais rien de sérieux ou d'officiel de la part de la tutelle, qui semble occupée avec les élections prochaines, à savoir la Direction de la santé, qui est restée muette jusqu’à ce jour.