Pénétrante à l’autoroute Est-Ouest Djen Djen-El Eulma. 

Les ossements de sept chouhada ont été réinhumés dans le carré des martyrs de la commune d’Ouled Yahia-Khadrouche, sise à une soixantaine de kilomètres au sud-est du chef-lieu de la wilaya de Jijel, à l’occasion du 67e anniversaire du déclenchement de la guerre de Libération nationale. Les autorités locales, civiles et militaires, et les membres de la famille révolutionnaire ont assisté à cette cérémonie solennelle, au cours de laquelle il a été procédé à la levée des couleurs nationales et à la récitation de la Fatiha. À la fin de la cérémonie, des membres de la famille des martyrs réinhumés ont été honorés par le wali, Abdelkader Klekel, en reconnaissance pour le sacrifice consenti par ces chouhada pour recouvrer l’indépendance nationale.

Il y a lieu de rappeler que ces valeureux martyrs sont tombés au champ d’honneur dans le territoire de cette commune, bastion de la guerre de Libération nationale, tout comme d’autres régions du Nord constantinois. Les célébrations officielles du 1er Novembre 1954 à Jijel ont été entamées le 31 octobre, pour se poursuivre le lendemain dans plusieurs communes de la wilaya. Le programme a notamment porté sur des inaugurations de projets de gaz et des remises de clés aux bénéficiaires des logements de différentes formules dans les communes de Taher, d’Ouled Yahia, de Khiri Oued Adjoul et de Jijel.



Amor Z.