Cette belle photo qui représente de belles couleurs de nos villages ruraux, et, au moment ou, nos mechtas à l'exemple des ouleds M'hamed et plus de 90% des populations des bénifoughales, la plus grande tribue, ainsi que les bénikhettab ou béni afer, Béni Amrane...ont complètement désertés la région, vu, le constat de dégradation des conditions de vie des populations rurales et des écosystèmes qui les sous tendent en milieu rural, attesté par les diverses études et enquêtes menées dans ce sens...