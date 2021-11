Qu'on se le dise: se faire vacciner

La situation épidémiologique actuelle exige de tout citoyen la vigilance. De source médicale de Jijel:

- 99% des citoyens hospitalisés à cause du covid-19, n'ont pas été vaccinés.

- Les vaccins sauvent des millions de vies chaque année. Ils agissent en entraînant et en préparant les défenses naturelles de l’organisme (le système immunitaire) pour leur permettre de reconnaître et de combattre les virus et bactéries ciblés par les vaccins. Une fois vacciné, si l’organisme se trouve ensuite exposé à ces agents pathogènes, il sera capable de les détruire immédiatement et de prévenir ainsi la maladie. emergencies