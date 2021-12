Pénétrante à l’autoroute Est-Ouest Djen Djen-El Eulma. 

CORONAVIRUS À JIJEL. Les non-vaccinés, l’essentiel des victimes

À la Direction de la santé et de la population de la wilaya de Jijel, le ton est formel : les services d’hospitalisation ne reçoivent plus que les personnes non vaccinées. Selon cette source, les décès sont enregistrés également parmi cette catégorie de citoyens. Cette confirmation intervient au moment où l’on déplore une lenteur dans le rythme de la vaccination. “D’où l’intérêt de la vaccination”, martèle le chef du service de la prévention à la Direction de la santé et de la population. Un vœu pieux visiblement, puisque nombre de citoyens hésitent encore à se faire vacciner.

Par Farid BELGACEM

liberté