Ça peut en surprendre plus d’un, mais les communes de Sétif, de Béjaïa et de Tizi-Ouzou font partie des communes les plus riches du pays. Ne cherchez pas Jijel, elle s'est clasée parmi les dernières. Quand je vous disais que la capitale des kotama, est déléguée et non autonome. Chez nous, nous ramassons "echkara" des rares entreprises pour la ramener à Béjaia, Sétif, Constantine ou Mila...

En tout 36 communes sont considérées, selon ce document, comme étant les «plus riches» du pays. Parmi elles, en plus donc de Hassi Messaoud et de Béjaïa, figurent les municipalités d’Oran, avec 4,65 mds de DA, Dar El Beida (Alger) avec 4,5 mds de DA, Skikda (4,3 mds de DA), Cheraga (Alger, avec 3,64 mds), Oued Smar (Alger, 3,1 mds), Sétif (2,83 mds), Constantine (2,8 mds), Annaba (2,4 mds) et Rouiba (Alger avec 2,36 mds). Viennent, ensuite, les communes de Hydra (Alger, 1,9 md de DA), Alger-Centre (1,67 md), El Eulma (Sétif, 1,6 md), Batna (1,52 md), Blida (1,36 md), Tizi-Ouzou (1,33 md), Debdab (Illizi, 1,3 md), Ouargla, Djelfa et Bordj Bou Arreridj avec 1,25 md de DA chacune, Akbou (Béjaïa, 1,22 md) et In Amenas (Illizi, 1,2 md). Par ailleurs, la commune la moins nantie en termes de ressources financières est Souhane (wilaya de Blida) avec 25,7 millions de DA, suivie de Meridja (Bechar) avec 27 millions de DA et Ouled Bouachra (Médéa) avec 28 millions de DA... Bonne journée...