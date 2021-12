Pénétrante à l’autoroute Est-Ouest Djen Djen-El Eulma. 

À Ghebala, à l’extrême sud-est de la wilaya de Jijel, où le développement reste une priorité locale eu égard aux nombreux programmes qui restent à réaliser, le nouveau staff communal est averti sur la difficile mission qui l’attend. Fort de l’expérience de deux mandats, qu’il a cumulés à la tête de cette commune de 2002 à 2012, le nouveau P/APC s’attend toutefois à un terrain qui reste à déblayer pour lancer les opérations qui n’ont pas été concrétisées durant le mandat précédent. Le staff de l’exécutif communal sortant l’a d’ailleurs averti sur ce qui l’attend, si on se réfère à ce qui a été diffusé sur la page officielle de cette commune, recensant les projets qui attendent d’être lancés. Cette annonce a été faite à la veille de l’installation de la nouvelle APC, intervenue la semaine passée, selon laquelle de nombreuses opérations sont encore en instance de réalisation. Plus de 50 et non des moindres est le nombre de ces opérations qui restent à réaliser, selon les données annoncées. Si on se réfère aux opérations énumérées, l’enjeu reste un grand défi à relever en termes de développement.

Les opérations à concrétiser sont nombreuses et concernent les raccordements au réseau du gaz, l’AEP, l’assainissement et le désenclavement, pour ne citer que ces priorités, qui restent une préoccupation de la population locale. Certains projets, inscrits dans le cadre des programmes de soutien aux zones d’ombre, sont annoncés pour être lancés incessamment, selon la même source. Dans le grand hameau de Beni Sbih, ce sont des projets de raccordement au gaz naturel et au réseau d’AEP qui sont retenus. Plusieurs autres projets sont également à l’ordre du jour et attendent d’être lancés dans d’autres localités. Il est à souligner que cette commune tente de rattraper le retard de développement enregistré durant les dernières décennies, notamment dans les localités recensées comme étant des zones d’ombre. Ces projets portent essentiellement sur le désenclavement, le gaz, l’électrification et l’AEP, sans oublier la couverture téléphonique qui demeure aléatoire dans cette région enclavée. La tâche des nouveaux élus qui ont pris des engagements électoraux vis-à-vis de la population pour gagner sa confiance est loin d’être une simple balade dans cette commune enclavée aux fins fonds des limites administratives de la wilaya de Jijel avec Mila, au nord, et Skikda, à l’est.

Dans les localités limitrophes relevant de ces wilayas, c’est le désenclavement qui préoccupe davantage les riverains des voies menant à ces régions. Ce désenclavement est d’autant plus important qu’il facilitera les échanges et les déplacements des populations dans ces contrées longtemps isolées et attendant qu’elles sortent définitivement de l’ombre à laquelle elles sont condamnées.



Amor Z.