Encadré par la mer, l'îlot et le ciel bleu, avant l'arrivée du béton;

Déjà s’en sont allées, les amis, les années et les saisons;

