Pénétrante à l’autoroute Est-Ouest Djen Djen-El Eulma. 

L’année 2021 a été celle du gaz à Jijel, et par excellence. Et pour cause, à l’occasion des célébrations des fêtes nationales et des évènements marquant l’histoire du pays, c’est le gaz qui sauve la face.

À chacune de ces célébrations, ce sont les réseaux du gaz naturel qui étaient au rendez-vous. Au grand soulagement des populations des zones les plus éloignées, le gaz naturel est parvenu à chauffer leurs foyers, atténuant les effets de la rudesse de la saison hivernale.

À telle enseigne que les habitants des régions non raccordées à ces réseaux se sont mis à revendiquer ces projets, qui couvrent la plupart des communes. Les subventions accordées pour les différents programmes ont permis de couvrir à 72% le territoire de la wilaya de Jijel grâce à l’extension des raccordements.

Les projets qui restent à réaliser se concentrent notamment dans les zones d’ombre, après avoir couvert les agglomérations urbaines. En attendant, l’établissement d’un bilan exhaustif des programmes réalisés au titre de l’année 2021, les services de la direction de l’énergie annoncent toutefois avoir effectué six mises en service de réseaux du gaz dans de nombreuses localités en 2021.

La commune à vocation rurale de Chehna a bénéficié de la mise en service de la totalité des projets qui lui ont été accordés, tandis qu’Ouled Yahia, c’est une mise en service partielle qui a été réalisée. Il reste une dernière tranche à réaliser pour couvrir l’ensemble de cette commune à relief montagneux.

La totalité des mises en service effectuées a permis de raccorder 3844 nouveaux abonnés tout au long de l’année 2021. Les programmes destinés aux zones d’ombre ont porté sur la réalisation de sept opérations qui ont été achevées, dont les réseaux de raccordement ont été mis en service.

Dans le même décompte, on annonce que trois autres opérations sont en instance de mise en service. Toutefois, ce bilan est encore préliminaire et ne retient pas l’ensemble des opérations réalisées.

L’achèvement des programmes en cours et le lancement d’autres qui sont inscrits ou qui restent à inscrire dès que leur financement soit accordé permettra d’étendre les réseaux de gaz à l’ensemble des communes de la wilaya.

Ces communes à raccorder sont Ouled Rabah, Boudriaâ Beni Yadjis, Erraguene Souissi et Selma-Ben Ziada. Néanmoins, en dépit des opérations réalisées, des besoins sont encore à couvrir au fur et à mesure que de nouveaux programmes seront retenus.

Selon la direction de l’énergie, les subventions publiques, une fois accordées, permettront la couverture de ces besoins, signalés particulièrement dans les régions déclarées zones d’ombre.

Il convient de signaler que les programmes de gaz naturel sont devenus une priorité des populations qui les revendiquent et des autorités qui s’investissent de plus en plus dans la réalisation de ces projets, qui ne ratent plus aucun évènement pour leur inauguration.

Dans le domaine de l’énergie électrique, la situation est telle que le taux de couverture dépasse les 98%, même si des besoins de raccordement sont exprimés dans les zones éloignées.

C’est le cas notamment dans les localités qui ont subi un exode massif des populations lors de la décennie de lutte contre le terrorisme. Dans certaines localités rurales, des projets ont été abandonnés, alors que dans d’autres communes, des citoyens ayant bénéficié de la construction rurale attendent le raccordement de leurs logements en électricité.



avec Amor Z. liberté