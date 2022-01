Des chutes de neige sur les reliefs du Centre et de l'Est à partir de jeudi

Pour les wilayas du Centre du pays, il s'agit des wilayas Blida, Médéa, Tizi-Ouzou et Bouira, où la neige tombera sur les reliefs dépassant les 1000 mètres d'altitude, et dont l'épaisseur de la neige oscillera entre 10 et 15cm, précise la même source.

La validité de ce BMS, placée au niveau de vigilance "Orange", s'étale du jeudi à 18h00 au vendredi à 12h00.

Les wilayas de l'Est du pays qui sont concernées par le BMS sont: Bejaia, Jijel, Bordj Bou Arreridj, Sétif, Mila, Constantine, Guelma, Souk Abras, Oum El Bouaghi, Tébessa, Khenchela et Batna, où la neige est attendue sur les reliefs dépassant les 800 mètres d'altitude.

La validité du bulletin s'étalera du jeudi à 18h00 au vendredi à 15h00 au moins, note l'ONM, ajoutant que l'épaisseur de la neige oscillera entre 15 et 20 cm.

avec aps