CONCESSION DE DISTRIBUTION DE L’ÉLECTRICITÉ ET DU GAZ DE JIJEL. 136 milliards de centimes de créances impayés

Les créances impayées détenues par la concession de distribution de l’électricité et du gaz de Jijel auprès de ses clients sont passées à 136 milliards de centimes. Ce montant a augmenté de 73 milliards en raison de la suspension des paiements des factures de consommation durant la période de confinement. Les finances de cet organisme ont ainsi été très lourdement impactées par la crise du coronavirus, poussant celui-ci à lancer un appel à ses clients pour s’acquitter de leurs factures impayées. Il propose à ces derniers de se rapprocher de ses différentes agences pour recourir aux moyens de paiement mis à leur disposition selon un échéancier.

Pour ce qui est des dettes impayées par le secteur économique, elles représentent 11 milliards de centimes, alors que cet établissement détient des créances de l’ordre de 22 milliards, détenus auprès des différentes administrations publiques. Quant aux APC, elles sont sommées de s’acquitter d’une ardoise représentant un montant de 28 milliards de centimes au titre de leur consommation d’électricité et de gaz, selon le décompte de la concession de distribution de l’électricité et du gaz de Jijel. Celle-ci rappelle qu’elle a pris un engagement moral avec ses clients à l’apparition de l’épidémie de coronavirus, en renonçant à leur couper l’électricité et le gaz depuis le début des mesures de confinement. “C’est aux clients de s’engager à payer leurs dettes à l’établissement qui a des engagements financiers, des investissements et des projets de développement, nécessitant la disponibilité d’une liquidité financière pour l’exécution de ces différents programmes”, écrit cet établissement dans son appel, lancé à ses créanciers.

Raccordement de 190 foyers au réseau du gaz naturel Sur un autre registre, un projet de raccordement de 190 foyers au réseau du gaz naturel dans la localité d’Abellout, dans la commune de Texenna, a été mis en service il y a quelques jours. Il s’agit d’un programme financé par la wilaya au titre de l’année 2020, dont le coût de raccordement par foyer est estimé 8 844 DA, selon les données fournies par la direction de l’énergie de la wilaya de Jijel.

Ce projet a été réalisé dans un délai de 25 jours, après le lancement des travaux, le 14 septembre 2020, avant sa mise en service le 10 du mois en cours. Au total, 1 150 citoyens sont directement concernés par le raccordement au réseau du gaz naturel, qui couvre actuellement 19 communes sur 28. Jusqu’au mois de juin 2020, le nombre des habitants touchés par les opérations de raccordement à ce réseau a atteint 106 855, soit un taux de desserte en gaz de 68% pour un taux de raccordement global de 70%, selon les mêmes données.

Le montant total de cet investissement est estimé à 13 490 millions de dinars. Quant aux programmes des investissements inscrits, ils concernent la réalisation de 199 centres pour 47 599 foyers et 258 400 citoyens, bénéficiant de ces opérations pour un montant de 9 833,33 DA.

Amor Z.